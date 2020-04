Subsea 7 børsmelder at de har inngått en kontrakt for et vindkraftprosjekt i nordsjøen. Kontrakten størrelse har kategorien «sizeable». Det betyr en verdi på mellom 50 og 150 millioner dollar. Prosjektets posisjon er ved den tyske delen av nordsjøen.

Kontrakten gjelder transport og installasjon av offshore-stasjon blant annet. Den er planlagt at plattformen skal bygges i 2021 og 2022.