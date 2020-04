En strålende uke for aksjonærene i DNO

Onsdag ettermiddag ble det kjent at DNO hadde mottatt 77,24 millioner dollar, eller litt over 800 millioner kroner, fra de regionale kurdiske myndighetene i Irak (KRG) for oktober-leveranser fra Tawke-lisensen.

Pengene skal deles pro-rata med partneren Genel Energy. DNO er operatør og har 75 prosent eierandel.

Nyheten førte til at DNO-aksjen hoppet 26,1 prosent på torsdag, og fredag omsettes aksjen for 4,71 kroner, opp ytterligere 17,5 prosent.

En god uke

Det betyr at DNO-aksjen er opp 72,5 prosent fra fredagens sluttkurs på 2,73 kroner i forrige uke. Hittil i år er kursfallet på 59,3 prosent.

Vi har også sett oljeprisen stige markant gjennom uken, noe som også bidrar til å løfte DNO-aksjen. Fredag ettermiddag omsettes et fat Nordsjøolje for 33,56 dollar, opp 12,8 prosent.

Pareto Securities mener ifølge TDN Direkt at betalingen fra KRG er tilstrekkelig til å dekke 83 prosent av meglerhusets estimat for årlige kostnader av DNOs virksomhet i Kurdistan og 52 prosent av selskapets kostnader før kontantstrøm fra den norske virksomheten er inkludert.