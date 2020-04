Brems på Wall Street etter dystre tall

Dow Jones åpner ned 0,54 prosent til 21.296,86 poeng det første minuttet.

S&P 500 svekkes med 0,53 prosent til 2.513,30 poeng.

Nasdaq Composites faller umiddelbart 0,42 prosent til 7.455.49 poeng.

Torsdag steg de ledende indeksene rundt 2 prosent. Fredag påvirkes investorer av svake makrotall. Pilene peker også stort sett tydelig ned på børsene i Europa, med Oslo Børs som et lyst unntak.

Dystre tall

Antall sysselsatte utenfor landbrukssektoren (non-farm payrolls) i USA falt med 701.000 i mars. Det betyr en arbeidsledighet på 4,4 prosent.



Konsensus forventet på forhånd at 100.000 jobber ble tapt utenfor jordbrukssektoren. Det var ventet at arbeidsledigheten skulle komme inn på 3,8 prosent.

I februar ble det til sammenligning skapt 275.000 jobber.

Dagens tall innebærer at den rekordlange rekken med 113 måneder på rad med jobbvekst er over. Vi må tilbake til september 2010 sist det ble registrert fall.

For å minske smittefare av coronaviruset har regjeringer verden over innført svært strenge tiltak. Det stopper store deler av økonomien.

– Det er ingenting som kan sammenlignes med dette sjokket. Det plutselige fallet i økonomisk aktivitet er som det du ser i et område etter en naturkatastrofe eller et terrorangrep, bare det forekommer over hele landet, sier Gregory Daco, Oxfords sjeføkonom i USA, til Wall Street Journal.

Oljeprisen

Oljeprisen stiger kraftig fredag. Ved 15.30-tiden er brentoljen opp 12,71 prosent til 33,54 dollar pr. fat, mens WTI-oljen er opp 10,82 prosent til 27,39 dollar fatet.



Til sammenligning kostet et fat brentolje 26,02 dollar ved 16-tiden torsdag.

Flere medier skriver at det vil holdes et online-møte i Opec+ førstkommende mandag, hvor det skal diskuteres kutt i produksjon. Det er Saudi-Arabia som har bedt om å få på plass dette møtet.

Bloomberg melder fredag ettermiddag at russiske produsenter skal være klare til å gå med på produksjonskutt. Det løfter oljeprisen videre i håp om at priskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland nå går mot slutten. En avtale virker å være avhengig at flere nasjoner, også Saudi-Arabia og USA, går med på et felles kutt.



Tidligere fredag morgen falt brentoljeprisen nesten 5 prosent, etter at oljeprisen skjøt voldsom fart torsdag ettermiddag.

Donald Trump skrev i går i en Twitter-melding at han har snakket med Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman, som igjen skal ha snakket med Vladimir Putin, president i Russland.