IMF-sjefen: – Det er mye verre enn finanskrisen

– Det er ingenting som dette. Vi har aldri i IMFs historie opplevd at økonomien i verden står stille. Det er mye verre enn finanskrisen. Det er en krise uten like, sier Georgieva under en WHO-konferanse.



Coronaviruset sprer seg raskt og skaper stor frykt ettersom ingen medisiner eller vaksiner er klare. For å minske smitten stenges land mer eller mindre ned. Det gjør at økonomien også stopper opp.

Det har sendt markedene kraftig ned i vinter. "Alle" økonomer venter nå resesjon.

– Det er tydelig at økonomien bremses raskere enn noen gang før i fredstid, sier Jack Allen-Reynolds, økonom i Capital Economics, ifølge Financial Times.



Folk mister jobbene sine også. Antall sysselsatte utenfor landbrukssektoren (non-farm payrolls) i USA falt med 701.000 i mars. Det betyr en arbeidsledighet på 4,4 prosent. Noe som var langt verre enn ventet.

Sentralbanker og regjeringer har kommet med store tiltakspakker i forsøk på å stabilisere økonomien.

– Jobbrapporten i USA bekrefter, om det trengtes, at USA og verdensøkonomien opplever det mest alvorlige fallet i moderne historie når det kommer til produksjon og inntekt, sier David Riley, kapitalforvalter i BlueBay, ifølge Financial Times.