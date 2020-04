Mohamed El-Erian: Bunnen er ikke nådd

– Aksjemarkedet kan fortsatt gå ned til nye bunner fordi usikkerheten rundt coronavirus-pandemien fortsetter. Jeg tror ikke vi har formet bunnet ennå. Jeg tror vi skal ned på et lavere nivå, sier Mohamed El-Erian, økonomisk rådgiver i Allianz, til CNBC.

Han mener det er veldig vanskelig å peke ut en nøyaktig bunn, men det er to ting han ser etter for å føle seg sikker på at bunnen er nådd. Enten at vi får et nytt stort fall, eller at det kommer gode nyheter rundt medisiner eller vaksiner mot viruset.

Markedene falt kraftig i starten av mars. S&P 500 ramlet eksempelvis 35 prosent og var på det laveste 23. mars. Siden har indeksen hentet seg inn 15 prosent. Det har vært den samme melodien for en rekke indekser.

El-Erian står på at det er svært usikre tider for investorene fordi det er så mye vi ikke vet. Han har advart mot markedene siden vi gikk inn i mars. Han ber investorer spørre seg selv om hvilken feil de har råd til, å være for sent ute eller for tidlig ute.

– For den gjennomsnittlige investor ber jeg dem vente litt. Ja, kanskje du går glipp av de første 5 prosentene med oppgang, men det er veldig vanskelig å time. Dette er ikke et markedsproblem, eller økonomisk eller finansielt problem, sier El-Erian.