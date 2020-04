Er bunnen nådd? Slik finner aksjestrategen svar

Markedene raste i mars på grunn av coronaviruset, men fra den foreløpige bunnen har markedene hentet seg smått inn. Det store spørsmålet for investorer nå er om bunnen er passert allerede, eller om en ny nedtur venter.

Paul Harper røper hva han holder ekstra utkikk etter nå.

– Det ene er utviklingen i kredittmarkedet. Der ser man hvor stor fare det er for mange konkurser. Jeg tror det er det viktigste for å unngå en lang U-bunn hvor det strekker til resesjon. Skal man unngå det er man avhengig av at bedrifter ikke går konkurs, og at man har et fungerende næringsliv som kan utnytte oppgangen, sier Harper i DNBs podkast Utbytte.

Banksektoren

Det andre han følger nøye med på er banksektoren og hvordan bankaksjene utvikler seg.

– Konkurser er ikke hyggelig for banksektoren. Jeg vil gjerne se at bankaksjer er over markedet i de periodene hvor markedene kommer oppover. Det var det vi så under finanskrisen, at når bunnen ble nådd, det var da finanssektoren «outperformed» markedet, sier Harper.



Oslo Børs er ned 23,54 prosent i år, mens finanssektoren på hovedindeksen har falt 31,21 prosent.

DNB har ramlet eksempelvis 31,43 prosent hittil i 2020. Storebrand har stupt 42,94 prosent. SRBank er 41,55 prosent i rødt.

Fremdeles forsiktig

– De siste ukene har ikke banksektoren vært like sterk som markedet. Det gjør at man skal være litt på den forsiktige siden fortsatt. Det hadde vært mye lettere å bli positiv nå om man så at banksektoren var bedre enn aksjemarkedet totalt sett, sier Harper.

– Klarer vi å se at bank gjør det bedre enn indeksen, gir det mer tillit til at redningspakkene fra regjeringen kommer til å fungere, og at man da får litt mer tro på at vi har sett bunnen for denne gangen, fortsetter han.