Utsetter Opec-hastemøte

I forrige uke innkalte Saudi-Arabia alle medlemslandene til et hastemøte i Opec for å få slutt på priskrigen. Nå skriver Bloomberg at det ikke blir noe av møtet som var planlagt mandag, og det utsettes til 9. april.

Ifølge nyhetsbyrået er årsaken at Russland og Saudi-Arabia igjen er uenige om hvem som har skylden for oljepriskollapsen. Lørdag uttalte Saudi-Arabias utenriksminister prins Faisal bin Farhan at Putins forsøk på å gi landet skylden for sluttstreken på pakten mellom de to landene er «fullstendig fjernt fra sannheten», ifølge nyhetsbyrået.

Som følge av priskrigen har oljeprisen falt kraftig den seneste måneden og omsettes nå for 34,89 dollar pr. fat. Saudi-Arabia har svart med å oversvømme markedet med olje og coronaviruset har ført til at etterspørselen har falt.