Hedgefondforvalter tror markedet vil falle til nye bunner

Said Haidar, hedgefondforvalter i Haidar Jupiter Fund, mener ifølge Bloomberg at markedet skal ned og at man vil opplever nye bunner.

«Jeg vet ikke om dette rallyet i et bear-marked er bærekraftig. Jeg mistenker at vi kan se nye bunner. Selv om markedene kanskje ikke går rett ned på tre uker, er det fortsatt mange negative tegn», sa han i et intervju ifølge Bloomberg.

Forvalteren peker på at vaksiner eller antivirale legemidler ikke vil komme med det første. Han mener investorer er for optimistiske med hvor raskt verden går tilbake til normalen. Han er spesielt bekymret over at coronaviruset ikke oppdages i land under utvikling, og peker på at India, Tyrkia og Sør-Afrika er spesielt utsatt.

I Tyrkia har 23.934 blitt bekreft smittet av viruset, 3.588 er smittet i India og Sør-Afrika har fått bekreftet 1.585 smittede. Tyrkia er altså hardest rammet med 501 dødsfall.

«Du må være forsiktig, alle i markedet leter etter en rask magisk kule. Til slutt vil dette løses ved folkehelsetiltak», sa Haidar.