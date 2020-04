Her er sektorene som har gått verst på Oslo Børs

Det har vært en marerittstart på aksjemarkedene verden over. Coronaviruset gjør at strenge tiltak settes inn, som innebærer at store deler av økonomien stopper opp.

Det har ført til at hovedindeksen har falt 23,54 prosent til nå i år. Den står nå i 712,21 poeng.

Spesielt hardt rammet er energi- og shippingbransjen. Det skyldes i stor grad oljepriskollapsen etter at Saudi-Arabia og Russland havnet i priskrig tidlig i mars. Også finanssektoren og sektoren for forbruksvarer har fått solid juling.

Forsyningsektoren, som kun består av Fjordkraft og Scatec Solar, er eneste sektor med oppgang. Kommunikasjonssektoren er for øvrig den som har klart seg best. Mange ser på lakseaksjene som defensiv, men også sjømatindeksen har falt stort i år.

Slik har det gått med de ulike indeksene på Oslo Børs i år