Børsoppgang i Japan

I Japan er Nikkei 225-indeksen opp 2,2 prosent, Hang Seng-indeksen i Hongkong har lagt på seg 1,1 prosent mens Singapores Straits Times-indeks er opp 2,5 prosent.

Ifølge Marketswatch håper flere investorer på en løsning i kampen mot coronaviruset i de hardest rammede områdene.

Den kinesiske Shanghai Composite-indeksen har falt 0,6 prosent.

Olje

NTB kan fortelle at prisen på olje faller etter at et møte mellom oljekartellet Opec og andre oljeproduserende land er utsatt til torsdag.

Mandag morgen omsettes et fat Nordsjøolje for 33,48 dollar, ned 4,0 prosent, mens WTI-oljen faller 4,5 prosent til 27,49 dollar.

Wall Street

Fredagens handel på New York-børsen endte i rødt. Dow Jones falt 1,7 prosent til 21.052,53, Nasdaq falt 1,5 prosent til 7.373,08 mens S&P 500 falt 1,5 prosent til 2.488,65.

En elendig arbeidsmarkedsrapport får mye av skylden for nedturen.