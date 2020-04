Dette vil påvirke Oslo Børs

«Vi tror Oslo Børs (OBX-indeksen) åpner opp 2,1 prosent, eller innenfor intervallet [1,6, 2,5] prosent», skriver analytiker Roger Berntsen i mandagens rapport fra Netfonds.

Nettmegleren IG tror Oslo Børs åpner opp tre prosent.

Olje

Mandag morgen omsettes et fat Nordsjøolje for 33,36 dollar, ned 4,4 prosent, mens WTI-oljen faller 5,8 prosent til 27,12 dollar.

NTB kan fortelle at prisen på olje faller etter at et møte mellom oljekartellet Opec og andre oljeproduserende land er utsatt til torsdag.

Asia

Pilen peker opp på flere av de asiatiske børsene. I Japan er Nikkei 225-indeksen opp 2,2 prosent, Hang Seng-indeksen i Hongkong har lagt på seg 1,1 prosent mens Singapores Straits Times-indeks er opp 2,5 prosent.

Ifølge Marketswatch håper flere investorer på en løsning i kampen mot coronaviruset i de hardest rammede områdene.

Den kinesiske Shanghai Composite-indeksen har falt 0,6 prosent.

Wall Street

Fredagens handel på New York-børsen endte i rødt. Dow Jones falt 1,7 prosent til 21.052,53, Nasdaq falt 1,5 prosent til 7.373,08 mens S&P 500 falt 1,5 prosent til 2.488,65.

En elendig arbeidsmarkedsrapport får mye av skylden for nedturen. Antall sysselsatte utenfor landbrukssektoren (non-farm payrolls) i USA falt med 701.000 i mars. Konsensus forventet på forhånd at 100.000 jobber ble tapt utenfor jordbrukssektoren.

Tallet beskrives ofte som «månedens viktigste». Non-farm payrolls tar ikke med med landbruket i beregningen på grunn av store sesongvariasjoner.

Oslo Børs

Oslo Børs gikk opp og ned som en jo-jo hele fredag, men endte marginalt ned. Hovedindeksen falt 0,1 prosent til 712,21, og det ble omsatt aksjer for 6,5 milliarder kroner.

Oljeaksjene hadde fremdeles vind i seilene på meldingen om forhandlinger mellom Saudi-Arabia og Russland.

Dette skjer i dag

Mandagens finanskalender er av det tynne slaget: