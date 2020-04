Tror pilene peker opp

«Til tross for at utviklingen til markedet avhenger av når coronautbruddet begynner å sakke, er det fortsatt tegn til at tiden for å selge aksjer og obligasjoner er bak oss», sier sjefstrag Michael Hartnett i Bank of America til CNBC.

Dette skyldes hovedsakelig omfanget av salget som er blitt gjort den siste perioden. Amerikanske aksjer tilsvarende 20.000 milliarder dollar ble solgt da markedet reagerte på pandemien, sier strategen.

De fire siste ukene går også i historiebøkene som perioden der flest obligasjonspapir ble solgt, da over 284 millioner amerikanske dollar ble solgt ut av obligasjonsmarkedet.

Sjefstrategen peker også på pandemien som trolig vil nå sitt toppunkt i midten av april, og fremhever at verden nettopp nådde én million smittetilfeller på fredag.

I tillegg mener Hartnett at oljepriskrigen heller ikke kan vare stort lengre. Oljeprisen hadde sin sterkeste uke noensinne etter at den amerikanske presidenten Donald Trump sa at Russland og Saudi Arabia snart ville inngå en avtale om å kutte oljeproduksjonen med 10 til 15 millioner fat per dag.

Bank of America er imidlertid den mest pessimistiske blant storbankene til markedsutsiktene for året. Banken har kuttet kursmålet på S&P 500 fra tidligere 3.100 poeng til 2.600, noe som tilsvarer 20 prosent nedgang for 2020 og bare 4,5 prosent vekst fra dagens nivå. Estimatene baserer seg blant annet på at amerikansk BNP vil krympe 7,7 prosent, noe som i så fall vil være den verste resesjonen USA har hatt siden etterkrigstiden.