NattoPharma ser dobbel omsetningsvekst

NattoPharma produserer vitaminet K2, som brukes i kosttilskudd og til berikning av matvarer. I første kvartal har selskapet omsatt for 55 millioner kroner så langt, og forventer over 100 prosent vekst sammenlignet med tilsvarende periode året før. Ebtida forventes å overstige 10 millioner kroner for perioden.

«Økningen i etterspørselen er en kombinasjon av organisk vekst og påvirkning fra coronasituasjon der enkeltkunder har lagt inn bestillinger for å sikre seg at de har produktet i tilfellet det blir avbrudd i forsyningen», skriver selskapet i en børsmelding.

På grunn av usikkerheten i verdensmarkedet velger ikke selskapet å oppdatere guidingen for 2020 ennå. Tallene for første kvartal slippes i mai.

Aksjen til det norske helseselskapet har stort sett vært skjermet for børskrakket den siste perioden. Siden nyttår er aksjen 6,7 prosent ned. Til sammenligning har Oslo Børs falt 23,5 prosent i samme periode.