– Kan gå hardt ut over den norske kronen

Mandag skulle det vært hastemøte om produksjonskutt i Opec+, men dette er flyttet til torsdag. Oljeprisen falt betydelig i natt, men har hentet seg litt opp i løpet av morgenen. Brentoljen er for dagen ned 3,01 prosent til 33,84 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 3,04 prosent til 27,91 dollar pr. fat.

Oljeprisen kollapset tidlig i mars da Opec+ ikke klarte å bli enige om å forlenge en avtale om produksjonskutt, som er sårt nødvendig i disse tider. De strenge tiltakene mot coronaviruset gjør at etterspørselen etter olje faller, mens lagrene fylles opp og da synker prisene.

Sitter langt inne

Russland og Saudi-Arabia har i flere uker vært i priskrig, som også har påvirket oljeprisen negativt. Sist uke steg oljeprisen kraftig etter spekulasjoner, anført av Donald Trump, om at nasjonene var i ferd med å bli enige om et produksjonskutt på 10-15 millioner fat. Det virker å avhenge av at flere land utenfor Opec+, som Brasil, USA og Canada, også går med på dette.

«Det kan det virke som sitter langt inne, og dermed har utsiktene til produksjonskutt avtatt noe, og oljeprisen har falt igjen i morgentimene i dag», skriver Ingvild Borgen Gjerde i DNB Markets' morgenrapport.

Flere eksperter har blitt mer skeptiske til om en avtale vil komme på plass ettersom Saudi-Arabia og Russland har kranglet om hvem som skal ha skylden for det urolige markedet de siste dagene, samt at møtet ble utsatt.

Kronen svakere=

DNB Markets oljeanalytiker Helge André Martinsen frykter oljeprisen kan komme til å nå nye bunnivåer om en avtale ikke blir noe av. Det kan påvirke kronen negativt.

«Ettersom det er påskeuke og mindre omsetning, og norske markeder er stengt fra torsdag av, kan noe sånt gå hardt utover blant annet den norske kronen. Hva som kommer fra OPEC++ blir derfor ekstra viktig å følge med på denne uka», skriver Ingvild Borgen Gjerde.

Det er mange som venter spent på hvordan nasjonene skal fordele de eventuelle kuttene også. Norge har varslet at de kan gå med på kutt for første gang siden 2002.