På grunn av coronapandemien har SeaBird Exploration fått kansellert to OBN-undersøkelser utenfor Vest-Afrika. SeaBird har klartgjort «Eagle Explorer» for arbeid, og sier i en melding at de forventer å bli kompensert.

SeaBird er en global leverandør av anskaffelser for 2D/3D- og 4D-seismikkdata og tilhørende produkter og tjenester til olje- og gassindustrien.