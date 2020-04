Alle de store børsene i Europa klatrer

Globale aksjer begynte et kursrally ved børsåpning på mandag etter at smittetilfellene sakker ned i Europas hardest rammede land.

Londons FTSE 100 steg 2,5 prosent ved åpningshandelen, mens i Frankfurt steg DAX-indeksen 4,3 prosent og CAC 40 i Paris klatret 3,4 prosent.

Til sammenligning vokser Oslo Børs noe mer ydmykt og er opp 1,4 prosent like etter åpning.

Viruset har vist tegn til å nå en topp i Europa, ettersom de daglige dødstallene i Italia, Spania og Frankrike stagnerer. I tillegg gis det signaler om at myndighetene i enkelte land vurderer å lette på tiltakene i store deler av kontinentet, noe som også har vakt håp om at økonomisk aktivitet kan begynne å gjenoppta seg på mellomlang sikt, skriver Financial Times.

Likevel rådet Deutsche Bank-strateg Jim Reid til forsiktighet og stilte seg kritisk til hvorvidt vestlige økonomier vil kunne slippe løs fra de restriktive tiltakene som er iverksatt for å bremse utbredelsen av pandemien.

«Samlet global vekst og omfanget av nye tilfeller avtar, men bremser de raskt nok til å kunne åpne økonomien på nytt igjen?» skrev strategen i en analyse til Deutsche Banks kunder.