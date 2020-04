Kjemperally på Wall Street

Dow Jones åpner opp 4,34 prosent til 21.967,01 poeng.

S&P 500 stiger umiddelbart 3,98 prosent til 2.587,81 poeng.

Nasdaq Composites løftes i starten med 3,85 prosent til 7.656,39 poeng.

Også i Europa er det bred, stor oppgang. DAX-indeksen i Frankfurt løftes med 4,81 prosent, mens CAC 40 i Paris stiger 3,76 prosent.

I Italia og Spania er det børsoppgang med rundt 3,5 prosent, mens FTSE 100 i London stiger 2,25 prosent. Nikkei- og Topix-indeksen i Japan steg med henholdsvis 4,2 og 3,9 prosent tidligere mandag.

Håp

USA har foreløpig rundt 337.000 registrerte smittede av coronaviruset, mens rundt 9.600 har dødd.

– USA vil nå et forferdelig antall dødsfall, men det vil komme en tid der alt blir bedre, sa Donald Trump i går.



Visepreseident Mike Pence forteller at administrasjonen begynner å se «et glimt av håp» og refererte til tiltakene landet har satt i gang for å hindre smittespredning.

De siste dagene har man sett nedgang i daglige dødsfall i Italia, Spania og Iran, som gir noen investorer håp.

– Nedgangen i nye tilfeller gir et håp om at nedstengingene fra myndighetene gradvis vil lettes på senere i år, og dermed la global aktivitet ta seg opp, sier Lee Hardman, analytiker i MUFG Bank, til Financial Times.

Morgan Stanleys strateg Michael Wilson skrev i et notat søndag at det verste markedsfallet er bak oss. Den amerikanske regjeringen og sentralbanken har kommet med krisetiltak som har hjulpet markedet godt.

Olje

Investorer følger også spent med på utviklingen i oljemarkedet. Donald Trump har den siste tiden jobbet for å få en stopper på priskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland som har senket oljeprisen.

Det ble innkalt til et hastemøte i Opec+ som skulle gått mandag, men det er utsatt til torsdag. En avtale virker å avhenge av at land utenfor Opec+, som USA, Brasil og Canada, også blir med på kuttet.



«Å lande en ny avtale blir vanskelig. Russland og Saudi-Arabia ønsker at USA skal bli med å kutte produksjonen, mens amerikanske produsenter er uvillige og president Trump foretrekker derfor heller å innføre importrestriksjoner. Diplomatene jobber nå bak kulissene for et toppmøte fredag mellom energiministrene i G20 slik at flere land kan ta sin del av byrden», skriver Dane Cekov, analytiker i Nordea.