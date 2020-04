Voss Veksel- og Landmandsbank utsetter utbytte

2019-resultatet til vekselbanken ble historisk godt, og styret i banken har foreslo å utbetale et utbytte på 7,00 kroner pr. aksje for fjoråret, som hadde tilsvart 33 prosent av årsresultatet.

Men etter at Finanstilsynet, Finansdepartementet og den europeiske banktilsynsmyndighetene (EBA) har gjort det klart at de forventer at banker utsetter utbetalinger til covid-19-situasjonen er mer oversiktelig, har man bestemt seg for å endre utbyttet til 0 kroner pr. aksje. Og heller be generalforsamlingen på et senere tidspunkt om fullmakter til å beslutte et utbytte basert på årsregnskapet for 2019.