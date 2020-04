– Jeg tror definitivt tiltakene hjelper. Det gir en inntekt og mulighet for bedrifter og husholdninger til å dekke sine viktigste kostnader, men det er ikke nok, sier Kari Due-Andresen, sjeføkonom i Handelsbanken til Finansavisen tirsdag morgen.

– Vi får indikatorer fra Norge og omverden som viser at den resesjonen vi antageligvis står i nå, den er den verste vi noengang har sett, fortsetter Due-Andresen, og peker på at årsaken er at den har kommet fort og er dyp på «impact».

Hun mener det store spørsmålet nå er hvor lenge det vil vare.

Se mer i intervjuet i videoen øverst i artikkelen.