Nye fjes i styret

Roger Steinepreis og Alexander Neuling er blitt tatt i styret til PetroNor fra og med mandag 6. april. Det kunngjotrde selskapet i en melding på Newsweb.

Både Steinepreis og Neuling har base i Australia, og vil erstatte Tim Turner og dr. David King som begge gikk ut av styret i februar.

Ifølge PetroNor har Neuling hatt en rekke ledende stillinger i børsnoterte selskaper, blant annet for Deloitte i London og Perth. Steinepreis har over 30 års erfaring som bedriftsadvokat, og er styreleder i Partners of Steinepreis Paganin, det største advokatfirmaet i Perth som spesialiserer seg på forretningsjus.