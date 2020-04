Opptur for børstapere på sterk Oslo Børs

Ved lunsjtider er Oslo Børs opp 2,03 prosent til 743,29 poeng. Det er foreløpig omsatt aksjer for 2,5 milliarder drøyt.

Hovedindeksen har altså steget med nesten 110 poeng siden bunnen 23. mars, da den sto i 635 poeng ved stengetid.

Fortsatt er Oslo Børs ned 20,20 prosent i 2020. Det store spørsmålet for investorene nå er om vi er forbi bunnen, eller om det kommer en ny smell?

Olje

Oljeprisene snur opp igjen tirsdag på håp om at verdens største produsenter vil bli enige om å kutte produksjonen i et marked som herjes av etterspørselssvikt grunnet coronaviruset. Brentoljen er opp 1,50 prosent til 33,80 dollar pr. fat, mens WTI-oljen stiger 2,72 prosent til 26,98 dollar fatet.

Kilder opplyser til Reuters at en kuttavtale avhenger av at også USA bidrar.

Analytikere peker mot at verdensøkonomien trues av resesjon, og advarer mot at kuttene kan gjøre lite for å øke etterspørselen.

Equinor er opp 0,88 prosent til 137,40 kroner, mens Aker BP løftes med 2,63 prosent til 160,25 kroner. DNO stiger 4,33 prosent til 4,49 kroner.

Borr Drilling og Norwegian slår tilbake

Borr Drilling er aksjen som har falt mest på Oslo Børs etter nyttår, men er inne i en bedre stim nå. Aksjen er ved lunsjtider opp 25,52 prosent til 11,46 kroner. Den seneste uken har Tor Olav Trøim-aksjen mer enn doblet seg.

Kid hadde i første kvartal 2019 en omsetning på 287,1 millioner kroner, 3,7 prosent ned fra 298,0 millioner kroner i samme periode i fjor. «Like-for-like»-salget falt 4,0 prosent, mens nettsalget vokste 31,7 prosent. Aksjen løftes 11,24 prosent til 48,50 kroner.

Norwegian-aksjen har fått juling i år, og selskapet har store utfordringer med å overleve coronakrisen. ABG Sundal Collier frykter at markedsverdien kan være tapt innen kort tid. Norwegian stiger 9,33 prosent til 8,67 kroner.

Av tungvektere stiger Mowi 4,82 prosent til 173 kroner. DNB er opp 1,52 prosent til 116,85 kroner.

Frontline-smell

På den korte taperlisten finner vi Frontline høyt. Aksjen daler ned 7,15 prosent til 79,85 kroner under høy omsetning. Hunter Group er ned 4,55 prosent til 3,78 kroner.

Polaris Media får mest juling tirsdag, ned 9,25 prosent til 31,40 kroner.