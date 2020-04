Rallyet fortsetter på Wall Street

Dow Jones stiger umiddelbart 3,99 prosent til 23.585,35 poeng.

S&P 500 løftes i starten med 3,34 prosent til 2.752,82 poeng.

Nasdaq Composites åpner opp 2,79 prosent til 8.133,79 poeng.

Dermed fortsetter den store oppgangen fra i går, da indeksene steg 7-7,7 prosent.

Lavere smittetall

Investorer øyner nå håp etter at smittetallene har vært lavere i Italia, Spania og USA de siste dagene. Markedene har hentet inn deler av årets nedgang på grunn av coronaviruset.

– Investorene velger å fremheve det positive, slik de i stor grad har gjort siden markedet falt tilbake. Etter vårt syn er vi midt i en stor rebalansering bort fra obligasjoner og inn i aksjer, sier sjefsstrateg i Ed Yardeni i Yardeni Research, til CNBC.



Også i Europa er det stor oppgang. FTSE 100 i London er opp 3,04 prosent, DAX i Frankfurt stiger 3,63 prosent, mens Milano-børsen er opp 4,01 prosent.

– En av tingene vi har manglet de siste dagene er at banksektoren har vært blant de ledende. Det kom i går og fortsetter i dag. Det er ganske viktig hvis man skal prøve å beregne i hvilken grad dette er en bunn som kan være, sa Paul Harper, aksjestrateg i DNB, til Finansavisen i morges.

Det er spenning om når USA og andre land vil gjøre forsøk på å åpne aktiviteten og økonomien igjen.

Olje

Oljeprisene snur opp igjen tirsdag på håp om at verdens største produsenter vil bli enige om å kutte produksjonen i et marked som herjes av etterspørselssvikt grunnet coronaviruset.

Kilder opplyser til Reuters at en kuttavtale avhenger av at også USA bidrar.

Analytikere peker mot at verdensøkonomien trues av resesjon, og advarer mot at kuttene kan gjøre lite for å øke etterspørselen.