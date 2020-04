Rally på Oslo Børs - aksjer smalt opp på dagens nyheter

Hovedindeksen endte opp 2,18 prosent til 744,39 poeng.

Oslo Børs var opp 2,90 prosent før statsminister Erna Solberg (H) fortalte om videre strenge tiltak mot coronaviruset.

Det ble omsatt aksjer for 6,3 milliarder kroner.

Olje

Oljeprisene snudde opp igjen tirsdag på håp om at verdens største produsenter vil bli enige om å kutte produksjonen i et marked som herjes av etterspørselssvikt grunnet coronaviruset.

Kilder opplyser til Reuters at en kuttavtale avhenger av at også USA bidrar.

Analytikere peker mot at verdensøkonomien trues av resesjon, og advarer mot at kuttene kan gjøre lite for å øke etterspørselen.

Equinor endte nøytralt til 136,20 kroner, mens Aker BP gikk opp 0,51 prosent til 156,95 kroner.

Stor oppgang på nyheter

Magseis Fairfield opplyste at de vil kutte en rekke kostnader, hvilket innebærer å permittere ansatte. Coronasituasjonen har hittil ikke påvirket driften vesentlig, men seismikkselskapet gjør nå justeringer for å tilpasse aktivitetsnivået fremover. Den lave oljeprisen vil også prege selskapet. Aksjen klatret 18,23 prosent til 1,44 kroner.

Havila Shipping opplyste i en børsmelding at de er enige med långivere om restrukturering av selskapets gjeld. Ved inngangen til 2020 hadde selskapet en gjeld på 4,2 milliarder kroner. Aksjen steg 54,87 prosent til 3,50 kroner.

Borr Drilling har fått juling på Oslo Børs, men har de siste dagene hentet seg inn. Tirsdag smalt aksjen opp nye 50,60 prosent til 13,75 kroner.

Sjømat

Fearnley Securities-analytiker Nils Olav Furre Thommesen mener sjømataksjene har falt ufortjent mye og løfter sektoren fra «hold» til kjøp. Han tror sektoren vil løfte seg raskt etter at de strenge tiltakene slippes opp.

Tirsdag ble en smakfull dag for sektoren.

Mowi gikk opp 6,39 prosent til 175,60 kroner.

SalMar steg 3,72 prosent til 392,70 kroner.

Bakkafrost klatret 3,07 prosent til 520,50 kroner.

Lerøy Seafood endte opp 1,72 prosent til 53,18 kroner.

Kort taperliste

Frontline-aksjen har vært sprek i det siste, men falt 6,16 prosent til 80,70 kroner.

Hunter Group gikk ned 5,30 prosent til 3,75 kroner. Orkla sank 1,77 prosent til 91,26 kroner.