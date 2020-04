Dette skjer i dag - onsdag

Det er halv dag på Oslo Børs. Det vil si at dagens åpningstider er klokken 9-13.

Resultatvarsel:

TGS

Makro:

Norge: KPI mars

Norge: PPI mars

Annet:



Laks, ukentlig eksportrapport

Olje, uktenlig oljelagertall fra DOE

Møte i EU-kommisjonen: EU-kommisjonen holder det ukentlige møtet via videokonferanse.

WHO med coronaoppdatering: Verdens helseorganisasjon (WHO) arrangerer ukentlig pressetreff på internett for å orientere om covid-19-situasjonen.

EU med coronahjelp til Afrika: EUs utviklingsministre holder videokonferanse for å godkjenne en coronavirus-hjelpepakke for Afrika.