dette vil påvirke oslo børs

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, spår børsfall på 1,3 prosent i åpningen.

«Det var få impulser å spore i Asia onsdag. Investorene venter nå på utfallet av morgendagens viktige oljetoppmøte, der Saudi Arabia, Russland, USA, Canada, Brasil, mfl. (inkludert Norge) er ventet å «lande» en intensjonsavtale, hvis innebærer nødvendige kutt for å hindre at markedet oversvømmes av olje i disse krisetider», skriver Berntsen.



Olje

Etter å ha falt tirsdag ettermiddag/kveld henter brentoljen seg litt inn onsdag morgen. Et fat brentolje koster nå 32,66 dollar pr. fat, opp 0,83 prosent for dagen.

WTI-oljen er opp 3,07 prosent til 24,96 dollar fatet.

– Det er mye voltalitet i oljemarkedene fordi markedet er i en "vent å se-modus", sier Kim Kwang-rae, råvareanalytiker i Samsung Futures, ifølge Reuters.

Opec+ og flere land utenfor oljekartellet planlegger å ha et online-møte i morgen for å diskutere hvordan oljemarkedet kan stabiliseres. Oljeprisen kollapset tidlig i mars da Russland og Saudi-Arabia gikk til priskrig.

Det snakkes om å kutte 10-15 millioner fat. Det virker å være et krav at land utenfor Opec+, som USA, Canada og Brasil, også går med på kutt. Norge har også åpnet for å bli med på dette.

Asia

Wuhan, byen hvor coronaviruset startet, åpnet igjen, men det er likevel nedgang på de fleste asiatiske børsene.

Nikkei 225 i Japan er riktig nok opp 0,61 prosent. Statsminister Shinzo Abe har kommet med en stor krisepakke nylig, samt erklært unntakstilstand.

Hang Seng i Hongkong faller 0,99 prosent, mens Shanghai Composite er ned 0,32 prosent. I Singapore er det nedgang på nesten 2 prosent. Kospi i Sør-Korea faller 0,42 prosent.

Australske S&P/Ask 200 faller 0,06 prosent.

Wall Street

Etter at Dow Jones var opp rundt fire prosent tidlig i handelen, dabbet stemningen av betydelig utover dagen. Det endte til slutt relativt flatt på Wall Street tirsdag. Alle de tre toneangivende indeksene falt forsiktig.

– Investorene velger å fremheve det positive, slik de i stor grad har gjort siden markedet falt tilbake. Etter vårt syn er vi midt i en stor rebalansering bort fra obligasjoner og inn i aksjer, sa sjefsstrateg i Ed Yardeni i Yardeni Research, ifølge CNBC.

Dow Jones falt 0,12 prosent til 22.653,86.

Nasdaq falt 0,33 prosent til 7.887,26.

S&P 500 falt 0,16 prosent til 2.659,41.

Oslo Børs

Hovedindeksen endte i går opp 2,18 prosent til 744,39 poeng.

Oslo Børs var opp 2,90 prosent før statsminister Erna Solberg (H) fortalte om videre strenge tiltak mot coronaviruset.

Det ble omsatt aksjer for 6,3 milliarder kroner. Nesten samtlige av de mest omsatte aksjen, foruten Frontline og Orkla, endte i grønt.

Dette skjer i dag

Resultatvarsel:

TGS

Makro:

Norge: KPI mars

Norge: PPI mars

Annet:

Laks, ukentlig eksportrapport

Olje, uktenlig oljelagertall fra DOE