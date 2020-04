– Like fort som vi rekker å føle optimisme, kan markeder surne til

De siste dagene har det vært god stemning på børsene i Asia, USA og Europa drevet av lystigere smittetall fra USA, Italia og Spania særlig. Også flere land i Asia har fått kontroll på smitten.

Men i går snudde det. New York, Frankrike og Storbritannia rapporterte om rekordhøye dødsfall relatert til coronaviruset. Det gjorde at Wall Street, som startet stort i pluss, endte i rødt. Det er også stort sett nedgang på Asia-børsene onsdag.

«Vi var litt skeptiske til å erklære oppgangen på børsene for optimisme i slutten av forrige uke, blant annet grunnet investeringsfondenes rebalansering i forbindelse med månedsskiftet og kvartalsslutt. For hver dag som går med bedring i smittetall og grønne børser, virker det tydelig at markedene er åpne for tanken på at det faktisk finnes lys i enden av tunnelen», skriver seniorøkonom Oddmund Berg i DNB Markets' morgenrapport.

Norge vil holdes stengt i stor grad fremover, men skoler og barnehager planlegges å åpne mot slutten av april. Noen en til en-tjenester som frisør og psykolog for eksempel kan også starte igjen i slutten av måneden. Wuhan, hvor viruset først kom, har nå åpnet igjen, mens Østerrike skal åpne butikker til uken.

«Hvorvidt en snarlig gjenåpning av økonomiene vil gjøre at vi unngår en lang og dyp nedtur, gjenstår å se, da denne gevinsten må veies mot risikoen for en ny bølge av smitte. Like fort vi som vi rekker å føle gleden av litt optimisme, kan smittetall og markeder surne til og snu», skriver Berg.