Oslo Børs faller fra start

Oslo Børs faller 1,44 prosent til 733,66 poeng i åpningen.

Vi gjør oppmerksom på at det er kun halv dag på børsen i dag, det vil si at åpningstidene som gjelder er klokken 9-13.

Av de mest omsatte aksjene er DNB ned 1,72 prosent til 114,05 kroner. Mowi svekkes 1,54 prosent til 172,50 kroner.

Olje

Oljeprisen steg tidlig i morges, etter fall i går ettermiddag/kveld, men snur ned. Brentoljen koster nå 32,20 dollar fatet, ned 0,65 prosent for dagen. WTI-oljen er opp 1,01 prosent til 24,49 dollar pr. fat.



– Det er mye voltalitet i oljemarkedene fordi markedet er i en "vent å se-modus", sier Kim Kwang-rae, råvareanalytiker i Samsung Futures, ifølge Reuters.

Opec+ og flere land utenfor oljekartellet planlegger å ha et online-møte i morgen for å diskutere hvordan oljemarkedet kan stabiliseres. Oljeprisen kollapset tidlig i mars da Russland og Saudi-Arabia gikk til priskrig.

Det snakkes om å kutte 10-15 millioner fat. Det virker å være et krav at land utenfor Opec+, som USA, Canada og Brasil, også går med på kutt. Norge har også åpnet for å bli med på dette.

Equinor faller 1,62 prosent til 134 kroner, mens Aker BP er ned 1,85 prosent til 154,05 kroner.

SoftOX

SoftOX Solutions har den siste tiden utviklet en hånddesinfeksjon som er alkoholfri. Det norske selskapet startet med levering av produktet 1. april.

Tirsdag hevdet selskapet at en test fra Institute for Hygiene and Microbiology konkluderer med at hånddesinfeksjonen er effektiv mot coronavirus, og alle andre virus, sopp og bakterier. Aksjen løftes 14,74 prosent til 109 kroner.

Av andre aksjer på vinnerlisten kan Borr Drilling trekkes frem. Tor Olav Trøim-aksjen stiger 16,36 prosent til 16 kroner. Frontline er opp 1,61 prosent til 82 kroner.

TGS

TGS forventer at inntektene i første kvartal vil være 152 millioner dollar, ti millioner lavere enn konsenus ventet. Styret kutter også utbyttet for kvartalet fra 0,375 dollar til 0,125 dollar pr. aksje, samt at det skal kuttes kraftig i investeringer. Aksjen er ned 5,22 prosent til 137,45 kroner.

Photocure

Photocure, som produserer Hexvix/Cysview mot blærekreft, varslet i går at coronaviruset vil påvirke selskapet.

Photocure vil produsere Hexvix/Cysview og sikre trygge operasjoner, men forventer at det vil bli utsettelser på blærekreft-behandlinger på grunn av at helsevesenet må fokusere på økende antall av pasienter med coronasmitte. Aksjen stuper 9,05 prosent til 62,30 kroner.

Magseis Fairfield

Magseis Fairfield oppdaterte investorene sine om at at de vil kutte kostnader på grunn av coronaviruset og lavere oljepriser. Det medfører midlertidige permitteringer og reduksjon i antall ansatte. Aksjen svekkes med 6,25 prosent til 1,43 kroner.