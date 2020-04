Goldman Sachs tror ikke bunnen er nådd

Aksjestrateg i Goldman Sachs, David Kostin, sier ifølge Marketwatch at risikoen til nedsiden er langt større enn muligheten for en oppside etter hvor vi står i dag.

«Det er litt asymmetri med tanke på at det er risiko for at vi faller til et nivå på S&P 500-indeksen på rundt 2.000, noe som er ned nesten 25 prosent, mens det er en oppside på rundt 10 prosent til et mål på slutten av året på 3.000», forklarte Kostin til CNBC.

Det globale aksjemarkedet er for tiden svært volatilt etter at coronaviruset fortsetter å spre seg rundt i verden. Hardest rammet er USA med 400.549 bekreftet smittetilfeller, mens 12.857 har mistet livet. Totalt i verden har 1,45 millioner mennesker blitt smittet, mens 83.401 har mistet livet.

Sammenligner med finanskrisen

Kostin sammenligner dagens situasjon med finanskrisen i 2008, da det globale aksjemarkedet kollapset. Han peker på at det tok flere måneder før markedet nådde bunnen i krisen for omtrent 12 år siden.

«Jeg vil bare minne deg på at i 4. kvartal i 2008 var det mange forskjellige oppganger, men markedet nådde ikke bunnen før i mars 2009», sa Kostin i et intervju til CNBC.