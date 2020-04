Aqualis sin drift har ikke blitt påvirket av coronaviruset

Onsdag kommer AqualisBraemar med en oppdatering rundt coronaviruset og hvordan det påvirker selskapet. Selskapet påpeker at coronaviruset ikke har påvirket driften betydelig hittil, men legger til at de følger situasjonen tett.

Påvirkes både positivt og negativt

«Det har hittil vært både positive og negative effekter for oss. Gjennom vår omfattende globale eksponering av ansatte og underleverandører som nå dekker nesten 160 lokasjoner, har vi vært i stand til å øke grad av støtte til nye kunder på steder der andre ikke har fått tilgang», sier konsernsjef i AqualisBraemar, David Well

«Negativt sett gir de økende globale reisebegrensningene utfordringer for oss og våre kunder, og øker kompleksiteten i prosjektgjennomføringen», legger han til.

Ser langsiktig vekst

Selv om selskapet ikke kan tallfeste den varige effekten av coronaviruset, har de ikke merket noen betydelig effekt på driften. Likevel er det uunngåelig at reisebegrensningene vil påvirke driften kortsiktig.

Konsernsjefen konkluderer med at han tror AqualisBraemar vil ha et sterkt underliggende momentum når selskapet kommer tilbake til et normalisert forretningsmiljø, noe som vil gi en solid plattform for langsiktig vekst

Aksjen var uforandret på 3 kroner onsdag. Hittil i år har aksjen falt 22,9 prosent, mens den er ned 26,8 prosent den siste måneden.