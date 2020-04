Wall Street stiger fra start

Dow Jones åpner opp 1,30 prosent til 22.948,9 det første minuttet.

S&P 500 hopper 1,37 prosent til 2.695,9.

Nasdaq Composites har en oppgang på 1,31 prosent til 7.990.64.

Uken åpnet med en kraftig oppgang på mandag, der indeksene hoppet mellom 7 og 7,7 prosent, mens det var mer flatt tirsdag.

Tror ikke bunnen er nådd

Selv om det har vært en solid oppgang på Wall Street hittil i uken, mener Goldman Sachs at markedet skal falle. Aksjestrateg i Goldman Sachs, David Kostin peker på at det tok flere måneder før markedet nådde bunnen i krisen for omtrent 12 år siden.

«Jeg vil bare minne deg på at i 4. kvartal i 2008 var det mange forskjellige oppganger, men markedet nådde ikke bunnen før i mars 2009», sa Kostin i et intervju til CNBC.

Pøst inn billioner

Den amerikanske regjeringen med president Donald Trump i spissen har pøst billioner av dollar inn i den amerikanske økonomien for å prøve og komme i bukt med viruskrisen.

USA har gammel infrastruktur, spesielt innenfor det teknologiske feltet, og det er spesielt dette som hindrer å få midlene fra hvelvet i sentralbanken ut til bedrifter og innbyggere. I tillegg sliter statene med å behandle et hav av arbeidsledighetskrav, med den samme utdaterte teknologien som i store deler av økonomisektoren. Det melder Reuters.

Olje

Det amerikanske energidepartementets statistikkfløy (EIA) venter ifølge TDN Direkt en global etterspørsel etter petroleum- og petroleumsvæske på 95,52 millioner fat per dag i 2020. Dette har blitt nedjustert siden forrige esetimat på 101,12 millioner fat per dag.

I tillegg ser EIA en oljeproduksjon på 11,76 millioner fat per dag i USA i 2020, nedjustert fra tidligere 12,99 millioner fat per dag.

Smittetall i USA over 400.000

Det globale aksjemarkedet er for tiden svært volatilt etter at coronaviruset fortsetter å spre seg rundt i verden. Hardest rammet er USA med 400.549 bekreftet smittetilfeller, mens 12.857 har mistet livet. Totalt i verden har 1,45 millioner mennesker blitt smittet, mens 83.401 har mistet livet.