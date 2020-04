Kraftig salgsfall for McDonald's

Som følge av coronakrisen trekker McDonald's guidingen be for året og mer langsiktig, det fremgår av et resultatvarsel fra konsernet onsdag.

Salget i første kvartal falt med 3,4 prosent sammenlignet med foregående kvartal, mot analytiker-konsensus som ventet et salgsfall på 0,91 prosent, ifølge tall hentet inn av Refinitiv. Bare i mars falt salget med 22,2 prosent. I store deler av verden er kjedens restauranter nå stengt eller må basere seg på takeaway.

I en periode, fra 15.april til 30. september, halveres lønnen til konsernsjefen, mens andre i konsernledelsen kutter lønnen med 25 prosent. Om nødvendig vil denne perioden forlenges.

Selskapet venter å gjøre investeringer for 1 milliard dollar mindre enn planalgt i 2020, blant annet som følge av at færre nye restauranter åpnes. I tillegg stanser selskapet tilbakekjøp av egne aksjer .

I første kvartal venter hurtigmatkjeden engangskostander på 40 millioner dollar i forbindelse med konsernets avlyste operatør-konferanse.

McDonald's legger frem de fullstendige resultatene for første kvartal 30. april.