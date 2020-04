Små utslag for oljeprisen - avventer Opec+

Oljeprisen faller svakt tilbake i morgentimene torsdag.

Akkurat nå står et fat Brent-olje ned 0,66 prosent til 33,36 dollar pr. fat.

Brent-oljen stod på det laveste klokken 6:30 torsdag morgen, på 32,99 dollar.

Det er likevel opp fra børsslutt onsdag. Da stod et fat Brent-olje i 31,98 dollar.

Amerikansk lettolje, WTI står ned ned 0,50 prosent til 25,97 dollar pr. fat.

Senere i dag er det ventet at Opec+ vil holde et møte online for å diskutere videre kutt.

Hør hva analytiker i Pareto Securitites, Nadia Martin Wiggen tenker om oljeprisene, i videoen under: