Hotellkjede stiger kraftig etter tall

Scandic Hotels Group stiger solid på Stockholm-børsen skjærtorsdag.

Akkurat nå (klokken 10:15) er aksjen opp over 13 prosent.

Det skjer i kjølvannet av en omsetningsoppdatering fra selskapet torsdag.

Ferske frem tall for første kvartal 2020, viste en omsetningsnedgang på 18 prosent sammenlignet med samme kvartal 2019, eller 17 prosent for sammenlignbare enheter.

Totalt hadde Scandic Hotels Group en omsetning på 3.344 millioner svenske kroner i første kvartal 2020.

Selskapet skriver i oppdateringen at det så en positiv salgsutvikling med en økning på litt over 2 prosent for sammenlignbare enheter i årets to første måneder, drevet frem av blant annet sterkt salg i Finland.

Fra slutten av februar begynte imidlertid belegget ved Scandics hoteller å falle på grunn av coronaviruset (COVID-19).

I mars var salget falt rundt 47 prosent for sammenlignbare enheter, ifølge oppdateringen.

Trygve Hegnar er gjennom sitt investeringsselskap, Periscopus AS, femte største aksjonær og eier fem prosent av Scandic Hotels Group.