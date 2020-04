Carnegie: Ta gevinst nå

Siden det store fallet i mars har børsene hentet seg inn de siste ukene. Nå råder Karl Hedberg, aksjemegler i Carnegie Investment Bank, om å ta gevinst fordi han venter et nytt børsfall.

– De som har kjøpt litt de seneste ukene med tro på at børsene skulle stige, der råder vi faktisk til å ta gevinst. For vi tror på nytt nedfall, sier Hedberg i meglerhusets podkast.

– For de mer langsiktige investorene, så anbefaler vi å sitte enda litt mer stille til å få en bedre kjøpsmulighet. Vårt beste tips er at det kommer et nytt fall og bedre muligheter, sier Hedberg.

Han sier det er flere signaler han nå ser på: Utviklingen av viruset, analytikeres estimater av selskaper og ikke minst selskapenes selv beregninger av påvirkningen, resultatvarsel og antall konkurs - fordi det kan gi et bilde av hvor rask innhentingen blir.

– Vi ser etter selskap som er på sine laveste nivåer siden finanskrisen, for da tror vi ikke det er særlig mer nedside. Vi ser også etter hvordan etterspørselen vil bli etter dette, sier Hedberg.