«Covid-19-epidemien og den pågående oljepriskrigen har herjet i globale energimarkeder i løpet av de siste to månedene, og spesielt offshore-boring er blant de mest berørte industrisegmentene», heter det i en fersk analyse fra Rystad Energy torsdag.

Analyseselskapet, som er verdensledende på analyse av energisektoren, anslår at boreselskapene må forberede seg på at opptil 10 prosent av kontraktsvolumene vil bli kansellert i 2020 og 2021.

Det representerer et samlet inntektstap på rundt 3 milliarder dollar eller i overkant av 30 milliarder kroner.

«Antatt kontraktsverdi i 2020–2021 er totalt 30 milliarder dollar; 20 milliarder dollar i 2020 og 10 milliarder dollar i 2021. Så langt har seks riggår med kontrakter blitt kansellert, noe som tilsvarer cirka 400 millioner dollar i kontraktsverdi», skriver Rystad Energy i oppdateringen.

– Begynnelsen på ny nedtur

Analysen viser at disse tallene bare vil bare øke etter hvert som operatørene fortsetter å kutte budsjettene og forsinke prosjekter.

– Mer enn 22 milliarder dollar i kontraktsverdi gikk tapt som et resultat av at kontrakter ble kansellert mellom 2014 og 2017, sier Oddmund Føre, sjef for Offshore Rig Market Services, i Rystad Energy, og fortsetter:

– Nå, i begynnelsen av en ny nedtur, i et marked som bare så vidt hadde begynt å vende tilbake til et sunt nivå av entreprenørvirksomhet, kontraktsvolum og dagrater, er håpet på nytt knust.

Spår tøffere kamp

Analyseselskapet mener det «dessverre er mange grunner til å forvente at kampen som ligger foran boreselskapene vil være betydelig tøffere enn den som kjempet for å komme gjennom den forrige nedgangssyklusen».

– Selv toppborere vil være i fare for å ikke oppfylle gjeldsutbetalinger og kan trenge omstrukturering, heter det i analysen.



Rystad Energy skriver at av de 100 børsnoterte energiserviceselskapene som er analysert, er det usannsynlig at mer enn to tredjedeler vil kunne oppfylle sine rentebetalingsforpliktelser i tide i år.

– Mange offshoreborere vil leve på kanten de kommende månedene, heter det i analysen.