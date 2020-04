Ekskonen som er blitt 36 milliarder rikere i 2020

MacKenzie Bezos er forfatter og firebarnsmor. Men det er ikke bøkene som gjør at hun i øyeblikket er verdens tredje rikeste kvinne, med en anslått formue på 40 milliarder dollar - rundt 410 milliarder norske kroner.

MacKenzie Bezos ble i fjor skilt fra ektemannen Jeff Bezos. Hun overtok rundt 20 millioner aksjer i Amazon, som ektemannen grunnla da paret var i etableringsfasen. Noen aksjer er solgt, men hun sitter fortsatt med rundt 19,5 millioner aksjer.

MacKenzie Bezos er utrolig nok blitt rikere i løpet av 2020. Mens Amazon-aksjen sto i rundt 1.860 dollar ved årsskiftet er de nå priset til 2.042 dollar. I mellomtiden har de riktignok vært både høyere og lavere.

Aksjene nådde all time-high i februar, da de var oppe i 2.170 og falt siden ned i rett under 1.700 i begynnelsen av mars. Men den siste måneden har aksjen vært gjennom en utrolig innhenting.

Alle som ville bruke den neste børsnedturen til å kjøpe seg inn i verdens største netthandelsselskap er blitt skuffet. Til tross for at amerikansk økonomi rystes av coronasjokket, har Amazon greid seg overraskende bra.

Greit oppgjør

Det var i januar i fjor at Jeff Bezos annonserte skilsmissen på Twitter. Skilsmisseoppgjøret gikk rolig for seg til USA å være. MacKenzie lot mannen beholde alle aksjene i The Washington Post og romfartsselskapet Blue Origin. Hun nøyde seg med en fjerdedel av aksjene de eide sammen i Amazon. Jeff Bezos fikk også beholde stemmeretten over hennes Amazon-aksjer. Eks-mannen er fortsatt verdens rikeste. Jeff Bezos har i øyeblikket en formue på 125 milliarder dollar.

MacKenzie traff Jeff Bezos da han jobbet som forvalter i hedgefondet D. E. Shaw i New York. Hun ble ansatt som analytiker. De to giftet seg i 1993 og flyttet til Seattle der Bezos startet Amazon. Paret fikk fire barn, tre egne gutter og en datter som ble adoptert.

VERDEN RUNDT: TV-stjernen Lauren Sanchez er Jeff Bezos nye kjæreste. Foto: NTB Scanpix

MacKenzie har hatt sin egen karriere som forfatter. I 2006 vant hun flere priser for romanen «The Testing of Luther Albright». I mai i fjor undertegnet hun «The Giving Pledge» som er Bill Gates og Warren Buffetts initiativ for å få verdens rikeste til å gi bort halve formuen til gode formål.

Eksmannen har allerede reist verden rundt med sin nye kjæreste Lauren Sanchez, som har vært en kjent nyhetsanker i USA. Verdens tredje rikeste kvinne har derimot ikke annonsert noen nytt kjærlighetsforhold.