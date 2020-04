Ekspert tror gull kan stige til ny all-time high

Etter utbruddet av coronaviruset har gull vært en trygg investering, sammenlignet med aksjemarkedet. Gullprisen har hittil i år steget 13,6 prosent, mot S&P 500-indeksen som har stupt 13,7 prosent. Likevel har gullprisen vært mer volatil enn tidligere.

«Utbruddet av coronaviruset har hatt en stor innvirkning på gullmarkedet og ført til enorme prissvingninger mens investorer reagerer på markedsutviklingen relatert til pandemien» sier Steven Dunn i Aberdeen Standard Investments, ifølge Marketwatch.

Ser ny all-time high

Selv om gullprisen har steget i år, tror ikke Peter Grosskopf, sjef for kapitalforvaltning i Sprott, at det stopper her. Han tror gull vil stige til ny all-time high, og dermed stige til sitt høyeste siden 2011.

«Vi følger handelen i gullmarkedet tett, så vel som den underliggende tekniske analysen. Dette peker hovedsakelig på en gullpris over 2.000 dollar en gang senere i år, eller i starten av 2021», sier Grosskopf ifølge Marketwatch.

Han peker også på at det er for mye gjeld i verden og at vi låner fra fremtiden. I tillegg sier han at det ikke er nok økonomi til å nedbetale gjelden. Dette krever mye mer økonomisk undertrykkelse, og gull er et godt gjemmested mener kapitalforvalteren.

Kjøpspress

«Hvis ettervirkningene til coronaviruset er et mye dypere, bredere isfjell under økonomiens overflate, tror jeg at vi kan se en akselerasjon i kjøpepresset på gull», sier Adam Koos, sjef i Libertas Wealth Management Group ifølge Marketwatch.

Også Goldman Sachs anbefaler å kjøp gull. Meglerhuset tror det er lurt å investere i gull nå, og peker på tiltakene til den amerikanske sentralbanken, Fed. Bakgrunnen er at det vil gjøre at investorer søker i retning av «trygge havner», og at dette vil drive prisen opp.

Gullprisen var fredag opp 3,3 prosent og en unse gikk for 1.740,6 dollar. Det vil si at gullprisen må stige 8,9 prosent for å slå den gamle rekorden på 1.895 dollar. I tillegg ser Grosskopf potensielt en oppside på over 14,9 prosent.