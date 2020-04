Goldman Sachs med helomvending – anbefaler å kjøpe aksjer nå

Silvia Ardagna administrerende direktør i strategigruppen innen investeringer i Goldman Sachs, anbefaler nå kundene å kjøpe aksjer.

«Vi ser lys i enden av tunnelen fordi vi tror at det medisinske samfunnet før eller siden vil gjøre et gjennombrudd. I tillegg har den finanspolitiske og økonomiske responsen rundt om i verden vært aggressiv og kraftfull. Dette gjelder spesielt i USA, der vi er overvekt i aksjer», sa Ardagna i et intervju med Bloomberg.

Hun legger til at det nå er et godt tidspunkt å komme seg tilbake inn i markedene, og dra nytte av aksjefallet for å posisjonere seg for et rekyl.

Bunnen var ikke nådd

24. mars skrev Goldman Sachs at bunnen i markedet ikke var nådd enda. Meglerhuset pekte på at bunnen kan være nådd når det kommer et fall eller en stabilisering i nye smittetilfeller i USA eller Europa. I tillegg måtte det være tydelig hvordan corona-pandemien påvirket økonomien.

«Et midlertidig hopp kan skje når som helst, gitt den nesten daglige politiske støtten. Likevel er ikke betingelsene for en bunn i markedet oppfylt enda», sa Goldman Sachs i slutten av mars.

Viruset sprer seg

Siden den gang har coronaviruset fortsatt å spre seg. 24. mars ble det bekreftet 43.835 nye smittetilfeller, mens det i går ble bekreftet 80.961 nye tilfeller. S&P 500-indeksen er opp 14 prosent fra sitt laveste hittil i år, noe den var 23. mars.

«Når verdivurderingene er så lave, når det har vært ganske skarpe nedganger i aksjemarkedene, er sannsynligheten for å få en positiv avkastning i løpet av 12 til 18 måneder ganske høy», sa Ardagna i intervjuet.