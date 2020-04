Pilene peker nedover for Wall Street

Det var stor jubel på Wall Street før påskehelgen drevet av noe bedre smittetall av coronaviruset og krisetiltak fra Federal Reserve.

S&P 500 hadde sin beste uke siden 1974 med en oppgang på 11,9 prosent. Dow Jones klatret over 12 prosent, mens Nasdaq la på seg 10 prosent.

Mandag åpnes det igjen på Wall Street, men da ser det ut til å bli andre boller. Dow Jones faller 1,24 prosent i førhandelen, mens S&P 500 synker 1,23 prosent. Nasdaq er ned 1,28 i førhandelen.

Nedgangen ser ut til å komme tross at at Opec+ og flere land ble enige om å kutte oljeproduksjonen med 9,7 millioner fat pr. dag for å stabilisere oljemarkedet.

Ifølge Edward Moya, analytiker i Oanda, følger investorene mer med på noe annet.

– De store bankene starter med resultatsesongen denne uken, og alle er forbereder seg på stygge resultater, sier Moya ifølge Marketwatch.

Deler av USA kan trolig begynne å lette på smitteverntiltakene fra neste måned, ifølge landets fremste smittevernekspert Anthony Fauci.

I et intervju med CNN første påskedag avviser Fauci å sette noen dato for gjenåpningen av landets økonomi. Han understreker at det uansett vil måtte skje i etapper, ettersom situasjonen varierer i ulike deler av USA.

– Man må sørge for at ingenting gjøres forhastet og ubesindig, samtidig som at man tar hensyn til behovet for å forsøke å få ting tilbake til normalen, sier Fauci, som er direktør for USAs National Institute of Allergy and Infectious Diseases.

PS! De europeiske børsene har stengt andre påskedag.