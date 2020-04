Mouland og Cekov: Konkursrisikoen har økt betydelig

Søndag kveld innkalte oljekartellet Opec+ til et hastemøte over video. Medlemslandene ble enige om å kutte oljeproduksjonen med 9,7 millioner fat pr. dag.

«Priskrigen er dermed avblåst for denne gang», skriver analytiker Dane Cekov og rente- og valutastrateg Lars Mouland, i Nordea Markets i morgenrapporten tirsdag.

Norge vurderer også å kutte produksjonen, mens oljemyndighetene i Texas i dag skal bestemme seg om de følger etter kartellet. Til tross for avtalen er oljeprisen likevel rundt 2 dollar lavere enn på onsdag forrige uke.

«Etterspørselen etter olje har trolig falt med omlag 30 millioner fat/dag, så oljelagrene vil fortsette å fylles opp så lenge det er strenge virusbekjempende tiltak i store deler av verden», lyder det fra duoen i Nordea Markets.

Norske kroner er omlag uendret siden før helligdagene. En Euro koster 11.18 kroner.

Økt risiko

Den amerikanske sentralbanken besluttet før helgen å utvide sine obligasjonkjøp til å også å gjelde selskap som har blitt nedgradert fra investement grade. De åpner også opp for å kjøpe andeler i HY ETFer.

Dette gjorde at amerikanke HY-obligasjoner hadde sin beste dag noensinne på fredag. Også aksjer ble med på oppturen.

Mouland og Cekov peker på at obgliasjonsmarkedene i stor grad har vært drevet av en likviditetsskvis, som har hatt ulike årsaker i forskjellige land og utslagene har vært svært forskjellige.

«Amerikansk IG spreadet bl.a. ut over 100 bp mer enn tilsvarende norske obligasjoner. At Fed støttekjøper deler av det amerikanske markedet, er positivt også for det norske HY-markedet, men det er ikke direkte overførbart», skriver de.

I Norge vil kjøp fra Statens Obligasjonsfond støtte markedet, men ikke forvent at de vil holde selskap kunstig i live, påpeker duoen.

«Konkursrisikoen har økt betydelig som følge av både oljeprisfallet, men også de mange tiltakene som er satt i verk for å begrense smitte», skriver Mouland og Cekov.

Nøkkeltall

Nøkkeltallskalenderen tirsdag og resten av uken er av det lette slaget.

Kinesiske BNP-tall for første kvartal offentliggjøres fredag. Mye tyder på at tallene kommer til å stupe, da landet har vært stengt som følge av coronavirusutbruddet.

Konsensus er for et fall på rundt 11 prosent over kvartalet i første kvartal.