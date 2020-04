Venter kraftig fall, men spår rekyl i 2021

– Vi må belage oss på et tøft år. Vi venter at selskapenes inntjening vil falle om lag 30 prosent, sier Savita Subramanian, strateg i Bank of America, og fortsetter;

– Det legger imidlertid løpet for en kraftig innhenting og oppgang i 2021.

Hun peker på at analytikerne er svært usikre på hva de har i vente denne uken, når selskapene i USA begynner å legge frem tall for 1. kvartal.

– Der som blir viktig denne resultatsesongen, er ikke nødvendigvis tallene selv eller guidingen for 2020, men hva de sier gitt ulike scenarioer, for eksempel i forhold til at man skal holde sosial avstand og så videre, sier Subramanian, og nevner flere tiltak i kjølvannet av coronaviruset.

