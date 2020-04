Analytikere mener Wall Street går farlig uke i møte

S&P 500 steg 12 prosent i forrige uke, og noterte seg dermed for sin sterkeste uke siden 1974.

«Men oppgangen er i fare når resultatsesongen sparkes i gang denne uken, og ingen vet hva som venter», skriver senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote Bank i en oppdatering tirsdag.

Med unntak for Nasdaq åpnet da også Wall Street uken med nedgang mandag.

Spriket er rekordstort

«Selskapene selv er ikke i stand til å spå hva som kommer de neste kvartalene. Det eneste vi vet, er at en global lockdown rammet næringslivet hardt i første kvartal. Men i motsetning til tidligere resultatsesonger har vi ikke noe troverdig sammenligningsgrunnlag for hånden til å bedømme resultatene», fortsetter analytikeren.

Hun påpeker videre at spriket i estimatene aldri har vært høyere enn nå, noe som bekrefter at analytikere også har mistet grepet etter en makeløs svikt i økonomisk aktivitet.

«Men bedrifter med høy eksponering mot verdensøkonomien og Kina vil trolig lide mest», skriver Ozkardeskaya.

– En første indikasjon

Hun mener tallene for første kvartal vil gi en første indikasjon på hvor hardt coronavirusets utbrudd har rammet selskapsresultatene.

«Vi er klare for et historisk resultatfall. Slik sett kan amerikanske aksjer, som gikk inn i et bullmarked i forrige uke (opp over 20 prosent fra bunnen 23. mars, red. anm), godt reversere den seneste oppgangen. Investorer bør passe seg for tosidige kurssvingninger. Energi og transport vil trolig bli hardest rammet, mens nyttesektoren (utilities) og inntektsuavhengig konsum (consumer staples) bør ha vist større motstandsdyktighet», fortsetter analytikeren.

Førhandelen peker mot markant oppgang fra start på Wall Street tirsdag.

Drahjelpen hentes fra blant andre JP Morgan, som stiger etter å ha lagt frem kvartalstall.