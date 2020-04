Finansiering kansellert på grunn av Covid-19

Den initielle forpliktende egenkapitalfinansieringen i forbindelse med at AKVA Group Land Based er valgt som teknologileverandør til et RAS-anlegg for atlantisk laks til Nordic Aqua Partners i Kina er nå kansellert på grunn av Covid-19-situasjonen, skriver TDN Direkt.

Nordic Aqua Partners vil fortsette prosessen med å ha prosjektet fullt finansiert senere i år.

Selskapet viser videre til at Akva Group Chile S.A, et heleid datterselskap, i desember 2019 inngikk en salgs- og leveransekontrakt med Cooke Aquaculture for levering av en RAS-fasilitet i Chile.

Kontraktsverdien på 10,3 millioner euro var ventet levert mellom første kvartal 2020 og fjerde kvartal 2021, og Cooke Aquaculture har kansellert kontrakten på grunn av situasjonen rundt coronaviruset.