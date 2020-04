Rett opp på Wall Street

Dow Jones løftes umiddelbart 1,93 prosent til 23.841,46 poeng.

S&P 500 stiger 1,86 prosent til 2.813,06 poeng.

Nasdaq klatrer opp 1,81 prosent til 8.340,34 poeng i åpningsminuttet.

Spent analytiker

Mandag steg Nasdaq Composite 0,48 prosent, mens Dow Jones falt 1,39 prosent og S&P 500 endte 1,01 prosent i rødt.

Analytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote Bank er veldig spent på resten av uken.

«Selskapene selv er ikke i stand til å spå hva som kommer de neste kvartalene. Det eneste vi vet, er at en global lockdown rammet næringslivet hardt i første kvartal. Men i motsetning til tidligere resultatsesonger har vi ikke noe troverdig sammenligningsgrunnlag for hånden til å bedømme resultatene», skriver Ozkardeskaya i et notat.

Resultatsesongen har begynt

De amerikanske selskapene er i gang med å legge frem resultater for første kvartal.

Storbanken JP Morgans resultat pr. aksje ble 0,78 dollar. Wall Street ventet at det skulle være et resultat pr. aksje på 1,84 dollar. I første kvartal i fjor kom resultat pr. aksje inn på 2,65 dollar. JP Morgan-aksjen er opp 2,77 prosent til 100,9 dollar.

Johnson & Johnson fikk en omsetning på 20,7 milliarder dollar i første kvartal. Det var på forhånd ventet en omsetning på 19,5 milliarder dollar. Justert resultat var ventet å bli på 1,99 dollar pr. aksje, men endte på 2,30 dollar pr. aksje. Farmasigiganten senket også guidingen for resten av året. Aksjen stiger 3,28 prosent til 144,35 dollar.

Wells Fargo melder om et resultat per aksje på 0,01 dollar i første kvartal 2020, noe som er ned fra 1,20 dollar i samme periode i fjor. Aksjen løftes 0,89 prosent til 31,71 dollar.

Tesla-aksjen stiger nye 7 prosent til 697 dollar. Amazon er opp 1,72 prosent til 2.205,6 dollar.