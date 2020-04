Hegnar om Norwegian: – Det er helt katastrofe

- Det ville vært kjempetrist om Norwegian gikk konkurs, sa Trygve Hegnar i Økonominyhetene på FaTV tirsdag.

Hegnar oppsummerte med at det er et strålende flyselskap som var alt for ekspansivt og lånte for mye penger, og at alt har gått den gale veien.

Det hørtes nesten ut som en nekrolog.

– Så ille tror jeg det er faktisk, sa Hegnar blant annet, og spurte hva aksjen er verdt hvis bankene, obligasjonseierne og finansieringsselskapene skal konvertere all gjeld til egenkapital.

0, 10 øre eller 20 øre?

Men det var også et lyspunkt på Oslo Børs tirsdag – det Røkke-kontrollerte Philly Shipyard, som steg 118,5 prosent.