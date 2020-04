De norske aksjene i USA og Canada

Oslo Børs endte dagen med en stor børsfest. Med sin oppgang på 2,86 prosent, var hovedindeksen en av Europas aller sterkeste på tirsdag. Også i USA steg alle de toneangivende indeksene, der teknologitunge Nasdaq Composite steg mest.

Blant de «norske» aksjene merker vi oss at Seadrill falt 5,55 prosent til 0,71 amerikanske dollar. Oljegiganten Equinor, som også er notert på New York-børsen, ble tynget av en fallende oljepris og falt dermed 2,73 prosent til 12,81 dollar per aksje.

Tankrederiet Frontline holdt seg imidlertid mer stabilt, og falt kun 0,23 prosent på New York-børsen i dag. Aksjen kjøpes nå til 8,80 amerikanske dollar per stykk.

Det var ingen aktivitet for norske Questerre Energy på den kanadiske børsen i Toronto i dag. Kursen står flatt på 0,12 kanadiske dollar per aksje.

I skrivende stund handles den amerikanske dollaren til 10,31 kroner, mens den kanadiske dollaren handles til 7,43 kroner.