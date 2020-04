dette vil påvirke oslo børs

OBX-futures er onsdag morgen ned 1,0 prosent.

Brentoljen omsettes for 29,92 dollar fatet, opp 1,1 prosent, mens WTI-oljen stiger 2,1 prosent til 20,53 dollar fatet.

Til sammenligning var brentoljen ved børsens stengetid tirsdag ned 2,64 prosent til 31,00 dollar fatet, mens WTI-oljen var ned 2,56 prosent til 21,70 dollar pr. fat.

Berntsens spådom

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner ned 0,7 prosent onsdag, eller innenfor intervallet [-0,9, -0,6] prosent.

«Nedgang i vente. IMF varsler svakeste vekst siden derpresjonen på 30-tallet», skriver Berntsen i en oppdatering onsdag morgen.



Asia

I Japan faller Nikkei 0,05 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,32 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,15 prosent, og CSI 300 er ned 0,28 prosent. Hang Seng i Hongkong faller 0,09 prosent.

S&P/ASX 200-indeksen i Australia går tilbake 0,65 prosent, og Straits Times i Singapore svekkes 0,03 prosent.

I Sør-Korea er markedene stengt, grunnet at det onsdag avholdes valg i landet.

Corona

Fortsatt er det utviklingen rundt coronakrisen som opptar investorene. Tirsdag la IMF frem sin World Economic Outlook, og aldri før har de så drastisk endret på sine prognoser i løpet av ett år. Langt mindre i løpet av ett kvartal.

Global 2020-vekst anslås nå til minus 3 prosent, hele 6,3 prosentpoeng svakere enn i januarutgaven.

IMFs hovedscenario er imidlertid basert på at smittespredningen kommer under kontroll i andre halvår, slik at nedstengningen gradvis lettes.

Wall Street

Alle de tre toneangivende indeksene steg markant tirsdag. Oppturen skyldes hovedsakelig et mer positivt markedssyn i lys av coronasituasjonen, skriver CNBC.

Dow Jones klatret 2,39 prosent til 23949,8. Så langt i år er indeksen 16,2 prosent ned.

24 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg tirsdag.

Den mest diversifiserte indeksen blant de tre, S&P 500, steg 3,06 prosent til 2.846,1 poeng. Det vil si at indeksen er så langt 11,9 prosent ned siden årsskiftet.

Gårsdagens vinner var cruiserederiet Royal Carribean Cruises som steg hele 13,4 prosent på tirsdag. Sammen med Norwegian Cruise Line Holdings, har det amerikanske cruiserederiet vært beryktet for å ha hatt en svært volatil aksjekurs under coronakrisen.

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 3,95 prosent til 8.515,7. Indeksen er dermed 5,09 prosent ned siden nyttår.

Tesla imponerte stort, med 9,1 prosent kursstigning etter at bilprodusenten har annonsert at selskapet vil øke sin satsning på Kina.

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, raste ned 8,45 prosent til 37,6, mens gullprisen var ned 0,3 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.754,9 dollar.

Nordsjøoljen var ned 5,45 prosent, mens WTI-oljen var 8,03 prosent ned ved stengetid.

Den amerikanske tiåringen holdt seg stabil.

Oslo Børs

Hovedindeksen endte opp 2,86 prosent til 755,40 poeng tirsdag. Det var oppgang hele dagen, og det tok seg ekstra opp etter at Wall Street åpnet solid i pluss en drøy time før stengetid i Oslo.

Hovedindeksen er nå på sitt høyeste siden 6. mars.

Det ble omsatt aksjer for rundt 7,4 milliarder kroner.

Dette skjer i dag

Makro:

Frankrike: KPI mars, kl. 08.45

Spania: KPI mars, kl. 09.00

Italia: KPI mars, kl. 10.00

USA: Detaljhandel mars, kl. 14.30

USA: Empire manufacturing-indeks april, kl. 14.30

USA: Industriproduksjon mars, kl. 15.15

USA: NAHB boligindeks april, kl. 16.00

Annet:

Thin Film Electronics: Ekstraordinær generalforsamling, Advokatfirmaet Ræder, audiocast, kl. 09.00

Boligprodusentenes Forening: Boligstatistikk for mars og 1. kv., Næringslivets hus, kl. 10.00

IEA: Månedsrapport, kl. 10.00

Norge: SSB ukentlig lakseeksport, kl. 08.00

Norge: Vannmagasinstatistikk, kl. 13.00

USA: DOE ukentlige oljelagertall, kl. 16.30

Utenlandske:

Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs

