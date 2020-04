Styret i Sparebank 1 SR Bank vil utsette utbytte

Styret i Sparebank 1 SR Bank vil ifølge en melding anbefale overfor generalforsamlingen at det ikke utbetales utbytte for 2019 på nåværende tidspunkt.

Styret vil imidlertid be generalforsamlingen om fullmakt til å kunne beslutte utdeling av utbytte på et senere tidspunkt på inntil kroner 5,50 pr aksje basert på bankens vedtatte årsregnskap for 2019.

Fullmakten vil gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2021.

Både Finanstilsynet og Finansdepartementet har vært tydelige overfor norske finansforetak om at det forventes at utdeling av utbytte utsettes til usikkerheten om den økonomiske utviklingen er redusert.

I tillegg har den europeiske sentralbanken (ECB) offentliggjort en anbefaling, 27. mars i år, hvor finansforetak anbefales å ikke utbetale utbytte før tidligst 1. oktober 2020.