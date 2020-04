Nordea Markets-analytiker: Aksjemarkedet trenger flere gode nyheter

«Det var bra oppgang på børsene verden rundt tirsdag, men stemningen er ikke like god i skrivende stund», heter det fra analytiker Dane Cekov i Nordea Markets i morgenrapporten.

Asia-børsene stengte marginalt ned i morges, og futures på amerikanske og europeiske aksjeindekser er stort sett ned nå.

Utviklingen på børsene må ifølge analytikeren sees på bakgrunn av stabilisering i tallene på nye smittetilfeller gjennom påsken, men når det er priset inn, så trenger aksjemarkedet ytterligere gode nyheter for å stige videre.

Økonomene i Nordea Markets har gjennom påsken også sett tegn til stabilisering i olje, valuta- og kredittmarkedene. Men markedene er likevel ikke friskmeldte enda, mener Cekov.

Oljeprisen har falt igjen under 30 dollar fatet, og kronen har svekket seg i takt med oljeprisen.

Politisk motivert handling

USAs president Donald Trump stanser støtteutbetalingene til Verdens helseorganisasjon (WHO), som han mener har sviktet i deres arbeid mot coronaviruset. Dette er ifølge analytikeren en politisk motivert handling for å lede oppmerksomheten vekk, etter at han selv har vært i medfart den siste tiden om hans håndtering av coronakrisen.

«Det er ikke første gang Trump driver med slik «blame game», det blir heller ikke den siste gangen», skriver Cekov.

«Ikke tilfellet fremover»

Dagens nøkkeltall er amerikanske detaljhandelstall for mars. Konsensus er nedgang med 2 prosent over måneden i kontrollgruppen – den delen av detaljhandelen som brukes i beregningen av BNP.

Amerikanske husholdninger har lenge gjennom deres privat konsum holdt veksten i økonomien oppe. Det blir ikke tilfellet fremover, flere sentimentindikatorer peker på lavere privat konsum fremover, mener Cekov.

Forbruket av både varer og tjenester vil falle ettersom mange bedrifter blir nødt å holde stengt, men også fordi husholdninger ønsker å spare mer i usikre tider.