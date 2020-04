Sjeføkonom i Nordea Markets, Kjetil Olsen, mener oljeprisen blir viktig for norsk krone og hvordan ting utvikler seg i norsk økonomi fremover.

– Det har en veldig direkte påvirkning på kronekursen, og med en oljepris på 30 dollar vil veldig mange oljeselskap revurdere sine investeringsplaner, sier sjeføkonom i Nordea Markets, Kjetil Olsen til Finansavisen onsdag morgen.

Han peker på at de allerede nå ser at de store selskapene begynner å kutte i det de kan kutte på kort sikt, som letebudsjetter, vedlikeholdsinvesteringer etc.

– Jo lenger oljeprisen blir værende her eller lavere, jo større konsekvenser får det også for oljeinvesteringene neste år som igjen vil bidra til å holde den økonomiske veksten nede, også når vi kommer inn i neste år, sier sjeføkonomen.

Tviler på sterkere krone

Selv om kronekursen har kommet seg opp fra skrekknivåene i mars, er det lite som tyder på en kraftig oppgang, ifølge Olsen.

– Vi ser at kronekursen har fulgt oljeprisen ganske så tett, med unntak av den lille perioden vi hadde euro helt oppi taket - på 13 kroner. Der var vi fordi markedet fungerte veldig dårlig, ekstremt dårlig likviditet med bare selgere av kroner, forklarer Olsen, og fortsetter:

– Med en oljepris rundt der vi er nå er det vanskelig å se for seg at kronekursen skal styrke seg mye fremover. Jeg tror vi må ha et oppsving i oljeprisen før vi ser en signifikant styrking av kronen, sier Olsen.

Se hele intervjuet øverst i artikkelen.